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В аэропортах Москвы ввели максимальный уровень угрозы терактов

«Известия»: в аэропортах Москвы и Петербурга ввели максимальный уровень угрозы терактов
После введения максимального уровня угрозы совершения терактов аэропорты Москвы и Питера должны принять дополнительные меры безопасности. В Шереметьево и Домодедово поддержали введение нового уровня защиты

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора авиакомпаниям и аэропортам. Получение письма подтвердил источник издания в крупной авиакомпании.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса», — говорится в документе.

Ространснадзор уведомил, что теперь аэропорты должны принять дополнительные меры безопасности. В Шереметьево и Домодедово поддержали введение максимального уровня защиты. Во Внуково на запрос «Известий» не ответили.

Помимо этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково также ввели третий уровень безопасности, добавил источник газеты. Представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию.

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Москва Санкт-Петербург теракт угроза Аэропорты
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