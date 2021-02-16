Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию

Иностранные студенты могут вернуться к учебе в российских вузах после того, как дважды обследуются на COVID-19 методом ПЦР, сообщает Роспотребнадзор

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роспотребнадзор издал новые рекомендации для организаций высшего образования, где прописано, что студенты — иностранные граждане, прибывающие из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны дважды пройти обследование на коронавирус. ПЦР-тест студенты должны пройти не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию и в течение 72 часов после въезда.

Иностранные студенты могут предъявить медицинский документ об отсутствии у них коронавируса на английском или русском языках.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим изоляции», — говорится в сообщении ведомства.

В конце января Минобрнауки сообщило, что эпидемическая ситуация во многих регионах позволяет вернуться вузам к очному формату обучения.