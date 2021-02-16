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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию

Иностранные студенты могут вернуться к учебе в российских вузах после того, как дважды обследуются на COVID-19 методом ПЦР, сообщает Роспотребнадзор
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роспотребнадзор издал новые рекомендации для организаций высшего образования, где прописано, что студенты — иностранные граждане, прибывающие из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны дважды пройти обследование на коронавирус. ПЦР-тест студенты должны пройти не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию и в течение 72 часов после въезда.

Иностранные студенты могут предъявить медицинский документ об отсутствии у них коронавируса на английском или русском языках.

Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим изоляции», — говорится в сообщении ведомства.

В конце января Минобрнауки сообщило, что эпидемическая ситуация во многих регионах позволяет вернуться вузам к очному формату обучения.

Минобрнауки признало, что качество дистанционного обучения хуже очного
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В декабре 2020 года российские власти назвали варианты действий для застрявших за рубежом из-за закрытых границ иностранных студентов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил им взять академический отпуск, если у студентов нет возможности учиться дистанционно. Среди других возможностей он назвал дополнительные занятия после того, как можно будет приехать в Россию.
Иностранцы могут сталкиваться с такими проблемами, как разница во времени, дорогой интернет или вовсе его отсутствие, сказал тогда министр. К тому же некоторые специальности исключают дистанционную учебу, например медицинские, инженерные, творческие направления, отметил он.

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В ноябре прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что Россия из-за распространения COVID-19 пока не готова принимать иностранных студентов. Он отмечал, что за рубежом на тот момент находились около трети иностранных студентов — примерно 98 тыс.

В конце октября Фальков сообщал, что в России 152 вуза полностью перешли на дистанционное обучение. При этом почти во всех вузах часть занятий проходила очно и часть — удаленно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Ольга Маслова
студенты иностранцы вузы COVID-19
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