Власти назвали варианты для застрявших за рубежом иностранных студентов

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Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут взять академический отпуск, если у них нет возможности учиться дистанционно, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

Иностранцы могут сталкиваться с такими проблемами, как разница во времени, дорогой интернет или вовсе его отсутствие, обратил внимание Фальков. К тому же некоторые специальности исключают дистанционную учебу, например медицинские, инженерные, творческие направления, отметил он.

«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск», — сказал глава Минобрнауки.

Среди других возможностей — дополнительные занятия после того, как можно будет приехать в Россию.