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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали варианты для застрявших за рубежом иностранных студентов

Фото:Maurizio Maule / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Maurizio Maule / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут взять академический отпуск, если у них нет возможности учиться дистанционно, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

Иностранцы могут сталкиваться с такими проблемами, как разница во времени, дорогой интернет или вовсе его отсутствие, обратил внимание Фальков. К тому же некоторые специальности исключают дистанционную учебу, например медицинские, инженерные, творческие направления, отметил он.

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«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск», — сказал глава Минобрнауки.

Среди других возможностей — дополнительные занятия после того, как можно будет приехать в Россию.

По словам министра, Россия заинтересована в том, чтобы студентов из-за рубежа приезжало как можно больше.

В конце ноября в Минобрнауки заявляли об отсутствии жалоб иностранных студентов на отчисление из-за пропуска занятий. В ведомстве пообещали сохранить бюджетные места для тех, кто из-за ограничений в связи с коронавирусом не может попасть в Россию, а также не может обучаться дистанционно из-за плохого качества связи. Telegram-канал Mash сообщал, что часть иностранных студентов не смогли вернуться в Россию из-за ситуации с COVID-19 и их стали отчислять.

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В Москве и Санкт-Петербурге студенты до февраля переведены на дистанционное обучение.

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Источник: JHU
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