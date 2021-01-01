Минобрнауки заявило о неготовности принимать иностранных студентов

Иностранные студенты во время лекции (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что ситуация с коронавирусом кардинально отличается от сентября. Об этом он сказал на заседании Совета Российского Союза ректоров, трансляция ведется на YouTube-канале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

«Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября», — заявил Фальков.

Глава Минобрнауки сообщил, что Россия пока не готова принимать иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, из-за распространения COVID-19. «Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет», — пояснил министр. Но, исходя из ситуации в российских городах, теперь и Россия не готова принимать студентов из-за рубежа, отметил Фальков.

По его словам, что около трети от иностранных студентов — порядка 98 тыс. — сейчас находятся за рубежом.