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Пандемия коронавируса ,  
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Минобрнауки заявило о неготовности принимать иностранных студентов

Иностранные студенты во время лекции
Иностранные студенты во время лекции (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что ситуация с коронавирусом кардинально отличается от сентября. Об этом он сказал на заседании Совета Российского Союза ректоров, трансляция ведется на YouTube-канале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

«Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября», — заявил Фальков.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минобрнауки сообщил, что Россия пока не готова принимать иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, из-за распространения COVID-19. «Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет», — пояснил министр. Но, исходя из ситуации в российских городах, теперь и Россия не готова принимать студентов из-за рубежа, отметил Фальков.

По его словам, что около трети от иностранных студентов — порядка 98 тыс. — сейчас находятся за рубежом.

В конце октября Фальков сообщал, что в России 152 вуза полностью перешли на дистанционное обучение. При этом почти все вузы работают в смешанном формате, то есть часть занятий проходит очно и часть — удаленно, отмечал он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Минобрнауки 11 ноября потребовало от подведомственных
вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевести студентов на удаленку. Вузы переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано предусмотреть проведение зимних сессий в таком же формате.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стала ухудшаться с сентября. С 12 ноября в стране фиксируется более 20 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус студенты
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