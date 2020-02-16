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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

Мужчина открыл стрельбу у рынка в центре Калининграда вечером 15 февраля. Из охотничьего карабина он застрелил супругов, которые вместе торговали на рынке
Стихийный мемориал на Центральном рынке, где была застрелена семейная пара (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

«Предположительно, стрелявший взял оружие, из которого велась стрельба, дома. В квартире обнаружены патроны и записка», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника «РИА Новости», в записке, по предварительной информации, мужчина сообщил о желании отомстить.

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РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Наталье Гацко, а также направил запрос в пресс-службу областного главка МВД.

Мужчина открыл стрельбу у рынка в центре Калининграда вечером 15 февраля. По данным ТАСС, 63-летний Бахрамов Фазиль Камиль Оглы из охотничьего карабина застрелил супругов, которые вместе торговали на рынке, — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Кроме того, пострадал 13-летний сын погибших: после осмотра врачей его передали родственникам, сейчас с подростком работает психолог. Сам стрелок после нападения попытался покончить с собой и позже скончался в больнице.

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По факту случившегося СК завел дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более человек). По одной из версий следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь, что допустила и бывшая одноклассница погибшей женщины. По ее словам, конфликт мог произойти из-за места на рынке, где торговала семейная пара. Работники рынка подтвердили ТАСС, что нападавший также занимался торговлей. Согласно судебным материалам, ранее между мужчинами произошел конфликт: в 2015 году Янголенко избил Бахрамова, пишет агентство. В отношении него было заведено уголовное дело, которое в 2016 году закрыли из-за примирения сторон.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Калининград, убийство, стрельба, записка, новости РБК
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