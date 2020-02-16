Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

Мужчина открыл стрельбу у рынка в центре Калининграда вечером 15 февраля. Из охотничьего карабина он застрелил супругов, которые вместе торговали на рынке

Стихийный мемориал на Центральном рынке, где была застрелена семейная пара (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

«Предположительно, стрелявший взял оружие, из которого велась стрельба, дома. В квартире обнаружены патроны и записка», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника «РИА Новости», в записке, по предварительной информации, мужчина сообщил о желании отомстить.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Наталье Гацко, а также направил запрос в пресс-службу областного главка МВД.