Открывший стрельбу в Калининграде мужчина умер в больнице

Неизвестный открыл стрельбу у центрального рынка в Калининграде, погибли два человека. Как сообщали местные СМИ, стрелок попытался покончить с собой, его госпитализировали. Ранения также получил подросток. СК завел уголовное дело

Мужчина, открывший стрельбу в центре Калининграда, в результате которой погибли два человека, умер в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко. Местные СМИ сообщали, что после начала стрельбы он попытался покончить с собой.

По предварительным данным, поводом для происшествия стала личная неприязнь, добавила Гацко.

Неизвестный открыл стрельбу около калининградского Центрального рынка на улице Баранова. Мужчина и жена умерли на месте. «Новый Калининград» сообщал, что они были мужем и женой и торговали на рынке. Кроме того, ранения получил подросток, его доставили в больницу. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидцев, погибшая женщина была беремена.

СК завел уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. По версии следствия, пишет «Клопс», он открыл огонь около 19:00 (20:00 мск). На месте работает следственная группа, правоохранительные органы уточняют обстоятельства случившегося, в том числе мотивы стрелка.