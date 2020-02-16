Общество , 16 фев, 12:43
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СК назвал возможный мотив убийства на рынке в Калининграде
Стихийный мемориал на Центральном рынке
Следствие назвало личную неприязнь предположительным мотивом убийства мужчины и женщины у Центрального рынка в Калининграде. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. «По предварительным данным, мотивом совершенного преступления является личная неприязнь», — говорится в сообщении.
Ранее бывшая одноклассница скончавшейся женщины допустила, что убийство могло произойти на почве конфликта из-за места на рынке, где торговала семейная пара.
По ее словам, женщина стала работать на рынке в начале 2000-х годов как наемный работник, но позднее ей удалось выкупить собственную точку для торговли.
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