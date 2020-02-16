Появилось видео с места стрельбы в центре Калининграда

В интернете появилось видео с места стрельбы в Калининграде. Ролик опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что место происшествия оцепили, а на мощеной улице лежит огнестрельное оружие и тело погибшего.

Накануне вечером неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина возле Центрального рынка. В результате погибли мужчина и женщина. По данным портала «Новый Калининград», они были супружеской парой, торговавшей на рынке.