В посылке на Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ

Из здания, где находилась посылка, эвакуировали более 30 человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На территории Казанского вокзала в Москве в посылке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На территории почтамта в посылке найден снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывателя», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, людей эвакуировали из здания. На месте обнаружения снаряда работают сотрудники полиции.

Источник в экстренных службах столицы уточнил «РИА Новости», что речь идет о зоне таможенного контроля почтамта, где в момент обнаружения посылки со снарядом находились 35 человек. Он подтвердил, что люди покинули помещение.