В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны

В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным полиции, при разборе снаряда 57-летним гражданином произошло возгорание пороха. В результате инцидента мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами. Также в больницу с отравлением угарным газом доставили 51-летнюю гражданку.

По данным источника издания в экстренных службах, эвакуация жителей дома не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине октября в Приморском крае случился взрыв в многоквартирном доме. Погибла 44-летняя женщина, еще два человека пострадали. В доме рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также лестничный пролет и стена. После инцидента глава Шкотовского района Виктор Михайлов сообщил, что причиной взрыва мог стать боевой снаряд. Позже Следственный комитет уточнил, что инцидент мог случиться из-за взрыва водонагревателя.