В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет

У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах. По словам собеседника агентства, снаряд был найден у дома 10, корпус 1 по улице Народного ополчения.

«Поступила заявка по поводу обнаружения предмета, похожего на снаряд, на улице Народного ополчения, дом 10 строение 1. Наши подразделения выехали», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Снаряды времен Великой Отечественной войны в районе улицы Народного Ополчения неоднократно находили и в предыдущие годы. Так, например, в октябре 2013 года при проведении земляных работ на глубине 4,5 метров был найден снаряд калибра 122 мм, а в августе того же года — снаряд калибра 76 мм.

В предыдущий раз о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на улице Народного Ополчения сообщалось в октябре 2019 года.