На стройке в Москве нашли 25 артиллерийских снарядов времен ВОВ

На одной из строительных площадок на севере Москвы было найдено 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

По его словам, один из боеприпасов нашли около дома № 60 на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место саперы нашли в этом месте еще 24 снаряда. В дальнейшем все 25 снарядов отвезли на полигон в Подмосковье для дальнейшей утилизации.

В начале января на юго-востоке Москвы обнаружили боеприпас времен ВОВ.