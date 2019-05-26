На стройке в Москве нашли 25 артиллерийских снарядов времен ВОВ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,20 63,76 EUR Нал. 73,02 71,36 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 651,50 +595,90 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею Спорт, 23:31 Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго Общество, 23:29 Кличко назвал диверсией повреждение нового стеклянного моста в Киеве Общество, 23:06 На стройке в Москве нашли 25 артиллерийских снарядов времен ВОВ Общество, 22:47 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 22:35 После наезда автомобиля на сотрудника ДПС в Москве возбудили дело Общество, 22:28 В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара Общество, 22:03 В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек Общество, 21:51 Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции Политика, 21:34 Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области Общество, 21:33 Финал чемпионата мира по хоккею. Канада — Финляндия. Онлайн Спорт, 21:15 Илья Воробьев продолжит работу на посту тренера сборной России по хоккею Спорт, 21:03 В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия Общество, 20:59 Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах Политика, 20:57
Общество ,  
0 
На стройке в Москве нашли 25 артиллерийских снарядов времен ВОВ

На одной из строительных площадок на севере Москвы было найдено 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

По его словам, один из боеприпасов нашли около дома № 60 на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место саперы нашли в этом месте еще 24 снаряда. В дальнейшем все 25 снарядов отвезли на полигон в Подмосковье для дальнейшей утилизации. 

В начале января на юго-востоке Москвы обнаружили боеприпас времен ВОВ.

Теги: Москва, Великая Отечественная Война, боеприпасы, саперы, стройка
Материалы по теме
Военные ЗВО обезвредили в Петербурге боеприпасы времен ВОВ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter