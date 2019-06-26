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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов с улиц казахстанского Арыси

Казахстанские военные собрали на улицах города Арыс Туркестанской области 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны страны Бахыт Курманбаев, сообщает NUR.KZ.

По его словам, в уборке снарядов задействованы 800 военных и более 50 единиц техники.

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Он также сообщил, что усилиями военного ведомства дороги в город были полностью заблокированы, а жители эвакуированы. При этом, как отмечает издание, в Арыси все равно можно увидеть местных жителей, которые вернулись, чтобы, в частности, забрать документы.

Взрывы на военных складах в Арыси начали утром 24 июня после возникновения пожара и продолжались сутки. В результате ЧС погибли два человека, еще 15 оказались в реанимации. По факту произошедшего было заведено дело о «нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

Теги: снаряды, Казахстан
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