Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоев

Илон Маск (Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock)

В отношении соцсети X (бывшая Twitter) совершена и продолжается «масштабная кибератака», заявил ее владелец Илон Маск.

«Нас атакуют каждый день, но эта была организована с использованием большого количества ресурсов. Вовлечены либо большая, скоординированная группа и/или страна. Отслеживаем», — написал он.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на проблемы с X утром 10 марта (с 12:35 до 13:30 мск). Затем сообщения о сбоях появились вновь. Больше половины пользователей (58%) жалуются на работу приложения X, около трети (31%) — на проблемы с десктопной версией, еще 11% — на трудности подключения к серверу.

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