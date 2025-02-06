Песков назвал условие разблокировки Twitter в России

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Соцсеть Х (ранее Twitter) разблокируют, когда компания выполнит все требования российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он также иронично добавил, что Twitter уже вернуть нельзя, так как его переименовали.

Соцсеть Х, в которой пользователи публикуют короткие сообщения, принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Он купил ее осенью 2022 года за $44 млрд. Новый владелец сети сменил ее название, изменил логотип, убрал знаменитую голубую «птичку».

Ранее в мае 2024 года в правительстве России заявили о том, что разблокировка X в стране сейчас невозможна, поскольку в ней еще остался незаконный контент.

«До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X представляется преждевременной», — заявили в правительстве.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 года. Регулятор объяснил такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».