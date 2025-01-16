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Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году
Находящиеся в запасе призываются для прохождения сборов в Вооруженных силах, войсках нацгвардии, органах ФСБ и государственной охраны, а также в спасательных воинских формированиях МЧС
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Такие указы глава государства подписывает ежегодно. В прошлом году Путин подписал соответствующий указ в марте, в 2023-м — в мае.

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Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, и после этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе.

28 декабря в России завершился осенний призыв в армию 2024 года. В вооруженные силы были призваны 133 тыс. человек. Призывные комиссии работали с 1 октября, отправлять призывников в войска начали с 15 октября.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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