Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Такие указы глава государства подписывает ежегодно. В прошлом году Путин подписал соответствующий указ в марте, в 2023-м — в мае.
На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, и после этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе.
28 декабря в России завершился осенний призыв в армию 2024 года. В вооруженные силы были призваны 133 тыс. человек. Призывные комиссии работали с 1 октября, отправлять призывников в войска начали с 15 октября.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Какие китайские машины ржавеют быстрее всего
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов