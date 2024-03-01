 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России в запасе

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня опубликования.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — следует из документа.

Правительство и региональные власти, согласно указу, должны обеспечить выполнение связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением мероприятий.

Сборы россиян, который находятся в запасе вооруженных сил, проводятся ежегодно.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Владимир Путин военные сборы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Брянской области провели военные сборы для чиновников и депутатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
В центре Краснодара застрелили мужчину Общество, 17:16
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе Общество, 17:12
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 17:10
ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных Украине Политика, 17:08
Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР Политика, 17:03
Аналитики сообщили о стагнации цен на жилье в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:57
Второе дело Лерчек закрыли и признали за ней право на реабилитацию Общество, 16:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Алексея Навального похоронили в Москве Политика, 16:55
Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки Политика, 16:46
Захарова заявила об идущей полным ходом гибридной войне против России Политика, 16:43
Армия Литвы заявила, что «сегодня войны не будет» Политика, 16:32
FT узнала о «гигантской услуге такси» бизнесмена из США для «Арктик СПГ» Бизнес, 16:28
Биткоин вырос на 40% за месяц. Что будет с криптовалютой в марте Крипто, 16:25
Власти утвердили сроки эксперимента по маркировке учебников Общество, 16:21