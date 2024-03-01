Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня опубликования.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — следует из документа.

Правительство и региональные власти, согласно указу, должны обеспечить выполнение связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением мероприятий.

Сборы россиян, который находятся в запасе вооруженных сил, проводятся ежегодно.

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