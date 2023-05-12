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Юристы рассказали, кого на военные сборы призывать не будут

Адвокат Тригнин: основания для отсрочки от военных сборов и мобилизации пересекаются
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

На военные сборы могут быть призваны все находящиеся в запасе россияне, в том числе те, кто не проходил срочную службу, заявили опрошенные РБК юристы.

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин пояснил, что граждане, у которых в вузе была военная кафедра, находятся в запасе, даже если не служили в армии. Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров уточнил, что на сборах они могут получить военно-учетную специальность или звание. Те, у кого звание уже есть, могут его повысить.

«Основания для отсрочки от мобилизации и от военных сборов пересекаются, хотя регламентируются разными нормативно-правовыми актами», — отметил Тригнин.

Военнообязанных женщин не призывают на сборы. По словам юристов, также право на отсрочку от сборов имеют:

  • признанные негодными по состоянию здоровья;
  • те, у кого есть бронь от организации;
  • отцы трех и более детей, отцы-одиночки и мужчины с ребенком и беременной женой;
  • студенты очного или очно-заочного отделения и педагоги;
  • те, кто занят на посевных работах.

На сборы не призывают в течение двух лет с даты увольнения с военной службы, добавил Кокшаров. Кроме того, граждан отправляют на военные сборы не чаще одного раза в три года, а в совокупности их длительность не должна превышать 12 месяцев за время нахождения человека в запасе, рассказал юрист. Военные сборы длятся не более двух месяцев.

По словам Кокшарова, в пунктах «для служебного пользования» подписанного президентом Владимиром Путиным указа могут быть перечислены подлежащие призыву категории граждан.

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Военные сборы — ежегодное плановое мероприятие. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил, что для неслуживших россиян могут организовать отдельные сборы. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — считает депутат.

Теги
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