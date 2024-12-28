В России закончился осенний призыв в армию
В России закончился осенний призыв в армию, сообщило Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в вооруженные силы призваны 133 тыс. человек.
Призывные комиссии начали работать с 1 октября, отправлять призывников в войска — с 15 октября. Для их перевозки использовали 11 военных бортов, 178 гражданских рейсов, 16 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автомобили военных.
Минобороны добавило, что в пункт дислокации в новых регионах России или «для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись».
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