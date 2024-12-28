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Политика ,  
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В России закончился осенний призыв в армию

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В России закончился осенний призыв в армию, сообщило Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в вооруженные силы призваны 133 тыс. человек.

Призывные комиссии начали работать с 1 октября, отправлять призывников в войска — с 15 октября. Для их перевозки использовали 11 военных бортов, 178 гражданских рейсов, 16 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автомобили военных.

Минобороны добавило, что в пункт дислокации в новых регионах России или «для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись».

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