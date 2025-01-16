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Дело инстаблогеров ,  
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Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег

Сюжет
Дело инстаблогеров
Блогер рассказала, что ей было неизвестно о дроблении бизнеса, но признала вину в неуплате свыше 900 млн руб. налогов и отмывании денег. Ее задержали весной 2023 года
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Блогер Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств, передает ТАСС из зала Савеловского суда Москвы. Информацию РБК подтвердила адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

«Моя команда изначально мне сказала, что речь идет о меньшей сумме недоимки, я была введена в заблуждение. Теперь я понимаю весь объем суммы. Надеюсь, что смогу ее выплатить с помощью продажи имущества», — сказала блогер в ходе заседания.

Блиновская также признала «фактические обстоятельства» отмывания денег, в том числе фигурируемые в деле суммы. Блогер рассказала, что налоговой отчетностью занимались ее помощники, в том числе знакомые супруга Алексея Блиновского и подруга Лилия Орленко. «Бывало так, что она приносила мне документы на подпись, а я не вникала и доверяла ей», — уточнила она.

Блогер подчеркнула, что ей не было известно о дроблении бизнеса. Она также рассказала, что в день задержания на границе с Белоруссией не пыталась скрыться, а уезжала на «заранее подготовленное выступление».

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Общество
Елена Блиновская
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, за период 2019-2021 годов она будучи индивидуальным предпринимателем использовала схемы дробления бизнеса с помощью упрощенной системы налогообложения, которая предполагает ежегодный доход до 150 млн руб. Блогер получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов. Таким образом, ее налоговая задолженность превысила 918 млн руб. С учетом пеней и штрафов общая сумма долга составила 1,4 млрд руб.

В ноябре прошлого года суд признал Блиновскую банкротом. Месяцем ранее ее юрист Иван Морозов сообщал о погашении долга по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Россия уголовное дело Елена Блиновская неуплата налогов отмывание денег суд
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