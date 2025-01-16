Севастополь попросили включить в зону федеральной ЧС из-за разлива мазута

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Власти Севастополя попросили включить территорию города в зону чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — на сегодня выделены 78 миллионов рублей.Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений», — написал он.

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