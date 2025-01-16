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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Роспотребнадзор оценил качество рыбы в Черном море из-за мазута

Глава Роспотребнадзора не увидела отклонений в качестве рыбы из-за мазута
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
В качестве рыбы и морепродуктов в Черном море, а также воздуха нет никаких отклонений, сообщила Попова. Качество питьевой воды на черноморском побережье также соответствует санитарным требованиям, сказала она
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В качестве рыбы и морепродуктов в Черном море нет никаких отклонений. Об этом в интервью «России 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот на сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб, и пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим», — сказала она.

Также в ведомстве проверили качество питьевой воды в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. «Но питьевая вода и в Крыму, и в Анапе, и на всей этой части черноморского побережья сегодня полностью соответствует санитарным требованиям», — заявила Попова.

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Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в воздухе на черноморском побережье отклонений не выявлено.

«Ситуация непростая, но предпринимаются очень значимые усилия по освобождению берега, по освобождению песка и по освобождению морской глади от загрязнения», — сказала Попова. По ее словам, выполнено 657 исследований воздуха, «отклонение от норматива здесь также не выявлено».

В ведомстве также сообщили, что задействуют дополнительные мощности для мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за шторма. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.

В оперативном штабе Краснодарского края на этой неделе сообщали, что на очистку загрязненного мазутом песка на пляжах Анапы уйдет до двух месяцев.

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Анна Попова Роспотребнадзор мазут Черное море
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