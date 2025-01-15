В Крыму и Севастополе нашли 34 погибших дельфина после разлива мазута

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Тела 34 мертвых дельфинов были найдены на берегу Черного моря в Крыму и Севастополе после разлива мазута в Керченском проливе, который случился в середине декабря 2024 года. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

«16 дельфинов найдены на территории Республики Крым и 18 — в Севастопольском районе», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что свежие тела животных начало выбрасывать преимущественно в последнее время, до этого были обнаружены останки только на продвинутых стадиях разложения. «Только за три дня в центр поступили данные о 15 погибших китообразных», — добавили в организации.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. На их борту находилось 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в Черное море. Топливо вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. В этих регионах продолжаются работы по очистке загрязненного берега от нефтепродуктов.

В пятницу, 10 января, директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила РБК, что в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском районе и Сочи было обнаружено 60 погибших дельфинов.