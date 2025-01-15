Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Фото: Минтранс России

Мазут с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в декабре в Керченском проливе, откачают в течение двух недель, до конца января. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

Министр рассказал, что строительство временной дороги к месту крушения завершено, подходят к концу работы по обваловке корпуса танкера — созданию насыпи вокруг кормовой части. Насыпь должна будет защитить эту часть судна от штормов и позволит начать откачку мазута.

Нефтепродукты, которые находятся вблизи танкера в воде, изолировали примерно 2,1 тыс. м боновых заграждений. Как уточнили в Минтрансе, мазут собирают с помощью баржи и вручную, с участка у кормы было вывезено 1236 т нефтесодержащей смеси.

Утилизировать собранный мазут будут на двух площадках, подготовленных в Краснодарском крае. Первая партия туда отправится по железной дороге до конца дня 15 января.

Месяц назад, 15 декабря, в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой» и заявил, что для минимизации ущерба от крушения танкеров делается «пока явно недостаточно». Президент подчеркнул, что меры по сокращению последствий должны быть приняты до начала весенне-летнего сезона. В оперативном штабе Краснодарского края отмечали, что на очистку загрязненного мазутом песка на пляжах Анапы уйдет до двух месяцев.