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«Коммерсантъ» узнал содержание новой экспертизы ФСБ по делу Беркович

«Ъ»: новая экспертиза по делу Беркович подтвердила оправдание терроризма в пьесе
Дело об оправдании терроризма против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук завели на основе «деструктологической» экспертизы. ФСБ провела новую, но пришла к тем же выводам, что были в первой. Женщины арестованы до 10 марта
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Осенью прошлого года была проведена новая экспертиза по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Беркович, которых обвиняют в оправдании терроризма, сообщает «Коммерсантъ». В распоряжении газеты оказалось ее содержание.

Беркович и Петрийчук — авторы спектакля «Финист Ясный Сокол». В постановке идет речь о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. Главную героиню зовут Марьюшка, она решила сбежать к своему возлюбленному-террористу Финисту Ясному Соколу. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски», одну из них присудили Петрийчук за работу драматурга.

Первую экспертизу по делу, «деструктологическую», провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признавал ее ненаучной, так как деструктология (ее теорию разработал Силантьев) не является наукой.

Новую лингвистическую экспертизу проводила старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова. Она сочла, что Петрийчук и Беркович поставили своей целью оправдание терроризма и для ее достижения использовали «различные способы убеждения». Например, они в образе Финиста Ясного Сокола создали «романтический образ боевика (террориста)», он «проникнут высокими эмоциями и умонастроением, а также идеализацией священной войны, что определяет так называемую эстетику джихада». Также образ, утверждает Мочалова, оказался «интересным и привлекательным для девушек и женщин».

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Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

В экспертизе не раз говорится о негативных характеристиках в пьесе «русских мужчин», на контрасте с ними происходит «героизация боевиков». Свою позицию Мочалова подтвердила цитатой, сказанной персонажем в рассказе о семейной ссоре: «Наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи — критиковать, давать советы и навешивать чувство вины».

Также эксперт обратила внимание на то, что «шариатский» брак подразумевает собой «различные формы полиамории между «женой» и другими членами террористической группировки». «Главной особенностью такого «брака» является практически гарантированная невозможность женщины к возвращению в русло традиционной семейной жизни, ее неприятие в обществе, что ставит женщину на единственный возможный путь мести за погибшего «мужа» и повторные «браки», — сказано в экспертизе.

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«Коммерсантъ» отмечает, что такая мысль присутствует и в самой пьесе. Один из персонажей, Судья, говорит, что женщины «туда приезжают на «секс-джихад», через сотню боевиков за пару лет проходят». Этот отрывок тоже фигурирует в экспертизе.

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Евгения Беркович

Мочалова сделала вывод, что «потенциальная аудитория» видит образ Марьюшки как тот, которому «следует подражать». Кроме того, говорит эксперт, героиня «не раскаивается, а, наоборот, демонстрирует стойкость и непоколебимость в своих религиозных убеждениях и отношению к Финистy Ясному Соколу». Мочалова заключает, что пьеса может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».

Адвокат Ксения Карпинская, защищающая Беркович, в разговоре с «Ъ» возмутилась качеством новой экспертизы. Защитник Петрийчук Сергей Бадамшин не стал давать комментарии.

По ст. 205.2 УК режиссеру и драматургу может грозить максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Обе находятся в СИЗО с мая прошлого года, 10 января их арест был продлен еще на два месяца.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгения Беркович Светлана Петрийчук оправдание терроризма ФСБ
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