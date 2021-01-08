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Пандемия коронавируса ,  
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Дания ограничит въезд и выезд из-за коронавируса

Вид на аэропорт Копенгагена
Вид на аэропорт Копенгагена (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Дания ограничит въезд и выезд из страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает Politiken.

Как пишет издание, теперь все страны мира рассматриваются как «красные» (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу) — это означает, что все поездки за границу полностью запрещены, в том числе командировки.

«Говоря прямо: если вы собираетесь выехать, не делайте этого», — заявил Кофод на пресс-конференции.

Норвегия ужесточит введенные из-за коронавируса ограничения
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Фото:Matt Dunham / AP

Глава МИД Дании отметил, что сейчас очень высоки риски при поездках за рубеж. Если же датчане все равно отправятся за границу, то министерство призывает к профессиональной консультации по вопросам безопасности.

Ограничения будут действовать с 10 по 17 января. Более того, сократятся сроки действия справки об отсутствии коронавирусной инфекции — тест должен быть сделан не более чем за 24 часа до въезда в королевство.

Ранее Норвегия ужесточила ранее введенные меры для борьбы с COVID-19, в том числе запрет на продажу алкоголя в кафе и ограничение количества людей на частных мероприятиях.

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