Дания ограничит въезд и выезд из-за коронавируса

Вид на аэропорт Копенгагена (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Дания ограничит въезд и выезд из страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает Politiken.

Как пишет издание, теперь все страны мира рассматриваются как «красные» (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу) — это означает, что все поездки за границу полностью запрещены, в том числе командировки.

«Говоря прямо: если вы собираетесь выехать, не делайте этого», — заявил Кофод на пресс-конференции.

Глава МИД Дании отметил, что сейчас очень высоки риски при поездках за рубеж. Если же датчане все равно отправятся за границу, то министерство призывает к профессиональной консультации по вопросам безопасности.