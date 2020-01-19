Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Всего было проведено свыше 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных православному празднику. Для обеспечения безопасности во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах купания были привлечены более 41,1 тыс. сотрудников полиции.

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщил, что в столице более 90 тыс. человек пришли к местам купаний. Для этого оборудованы 46 площадок.

В ночь на 19 января христиане отмечают Крещение Господне. Праздник установлен в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В прошлом году в России более 2,4 млн человек участвовали в крещенских праздничных мероприятиях.

