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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 24 тыс. новых случаев коронавируса

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,54 млн человек, число жертв заболевания превысило 65 тыс.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 24 092 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 544 623 человек.

Третий день подряд суточная заболеваемость в стране превышает 24 тыс.: 14 и 15 января штаб отчитывался о 24,7 тыс. инфицированных.

В тройку лидеров по наибольшему числу выявленных случаев заражения за сутки входят Москва (4674), Санкт-Петербург (3253) и Московская область (1406). Всего с начала пандемии в этих регионах заразились 887,6 тыс., 294,1 тыс. и 176 тыс. человек соответственно.

В Нижегородской области за 24 часа подтвердили 485 случаев заражения, в Свердловской и Ростовской — 397 и 393 соответственно. Также более 300 инфицированных выявили в Воронежской области, Крыму, Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.

В России зафиксировали рекордное с начала года число смертей от COVID
Общество
Фото:Дмитрий Серебряков / AP

За сутки в России выздоровели 27,3 тыс. человек, умерли за этот период 590 инфицированных, что стало рекордным показателем с начала текущего года. Общее число жертв инфекции, по данным штаба, превысило 65 тыс.

15 декабря в регионах России стартовала вакцинация от коронавируса. 13 января президент Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации к массовой и подготовить для этого соответствующую инфраструктуру и график работы. Сейчас в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

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Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Организация отметила, что для коронавируса характерно появление новых, более заразных штаммов. По данным Роспотребнадзора, только в России выявлено более 1,5 тыс. мутаций вируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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