В России за сутки выявили 24 тыс. новых случаев коронавируса

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,54 млн человек, число жертв заболевания превысило 65 тыс.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 24 092 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 544 623 человек.

Третий день подряд суточная заболеваемость в стране превышает 24 тыс.: 14 и 15 января штаб отчитывался о 24,7 тыс. инфицированных.

В тройку лидеров по наибольшему числу выявленных случаев заражения за сутки входят Москва (4674), Санкт-Петербург (3253) и Московская область (1406). Всего с начала пандемии в этих регионах заразились 887,6 тыс., 294,1 тыс. и 176 тыс. человек соответственно.

В Нижегородской области за 24 часа подтвердили 485 случаев заражения, в Свердловской и Ростовской — 397 и 393 соответственно. Также более 300 инфицированных выявили в Воронежской области, Крыму, Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.