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В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с начала года

Почти 25 тыс. — это максимум со 2 января. В топ-10 регионов с максимальной суточной заболеваемостью вошел Крым, где этот показатель вырос почти вдвое за последние дни
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За минувшие сутки в России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимум со 2 января, когда за сутки заразились больше 26 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в стране заболели коронавирусной инфекцией почти 3,5 млн человек.

Тройка регионов с наибольшим количеством заболевших остается прежней: Москва (5893), Санкт-Петербург (3041) и Подмосковье (1263). В топ-10 регионов с наибольшим приростом вошел Крым — там выявили 365 новых случаев. В предыдущие дни их число варьировалось в пределах 180–215.

Смертность от COVID в России за сутки установила рекорд с начала года
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Смертность от коронавирусной инфекции 14 января установила рекорд в новом году — за сутки умерли 570 человек.

По мнению директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, второй год пандемии COVID-19 может оказаться сложнее первого. Он объяснил это усиливающейся динамикой передачи вируса и назвал ситуацию в Европе и США «идеальным штормом», имея в виду совокупность факторов которые привели к повышению заболеваемости.

В то же время в Москве с 18 января школьникам разрешили вернуться к очной форме обучения, а остальные ограничения, введенные в ноябре—декабре, продлили до следующего четверга.

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В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с 9 ноября
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом мэр столицы Сергей Собянин отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости после праздников по сравнению с последними неделями 2020 года, количество госпитализаций практически не уменьшилось — в московских клиниках с коронавирусом до сих пор лежат около 13 тыс. пациентов.

По словам Собянина, ближайшие дни позволят властям оценить эпидемическую обстановку, чтобы принять долгосрочные решения. Он не исключил, что при стабилизации ситуации некоторые ограничения могут смягчить.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия эпидемия заболеваемость
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