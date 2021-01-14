В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с начала года

Почти 25 тыс. — это максимум со 2 января. В топ-10 регионов с максимальной суточной заболеваемостью вошел Крым, где этот показатель вырос почти вдвое за последние дни

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За минувшие сутки в России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимум со 2 января, когда за сутки заразились больше 26 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в стране заболели коронавирусной инфекцией почти 3,5 млн человек.

Тройка регионов с наибольшим количеством заболевших остается прежней: Москва (5893), Санкт-Петербург (3041) и Подмосковье (1263). В топ-10 регионов с наибольшим приростом вошел Крым — там выявили 365 новых случаев. В предыдущие дни их число варьировалось в пределах 180–215.

Смертность от коронавирусной инфекции 14 января установила рекорд в новом году — за сутки умерли 570 человек.