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Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова
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Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова
Дело Серебренникова, 16 янв, 22:47
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Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова
Минкультуры подало иск в СКР о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова более 133 млн руб. Таким образом ведомство хочет дистанцироваться от скандального дела и самой фигуры Серебренникова
Кирилл Серебренников (в центре) в Басманном суде. 16 января 2018 года (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

С новым иском

В четверг, 11 января, Министерство культуры подало гражданский иск в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) о взыскании с фигурантов уголовного дела «Седьмой студии» 133,2 млн руб.

«В рамках расследования уголовного дела «Седьмой студии» Минкультуры России было признано потерпевшей стороной. Соответственно, ведомством подано исковое заявление о возмещении ущерба при совершении преступления в размере 133 237 920 руб.», — объяснили РБК подачу иска в пресс-службе министерства. По делу «Седьмой студии» Минкультуры было признано пострадавшим в ноябре 2017 года.

Защита режиссера Кирилла Серебренникова, который по «делу «Седьмой студии» обвиняется в хищении бюджетных средств, считает, что иск не обоснован. «Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (на показаниях которой строится позиция обвинения) заключила досудебное соглашение: от страха перед следствием она говорит то, о чем ее просят», — сообщила РБК адвокат Серебренникова Ирина Поверинова.

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Во вторник, 16​ января, Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову на три месяца. Во время заседания он заявил, что Масляева оговорила других фигурантов дела ради минимального наказания для себя. Также по решению суда под домашним арестом до 19 апреля останется экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Бывшему директору «Гоголь-центра» и генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому продлили срок пребывания в СИЗО до той же даты. Сумма ущерба при этом в деле возросла с 68 млн до 133 млн руб., рассказала «Интерфаксу» в понедельник, 15 января, Поверинова.

Бывший бухгалтер Нина Масляева, как полагает следствие, обналичила 133 млн руб., выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа», которые она затем внесла в кассу компании «Седьмая студия», сообщил РБК еще один представитель защиты Серебренникова, адвокат Дмитрий Харитонов, ссылаясь на данные материалов дела. Именно эту сумму и потребовало возместить Минкультуры.

Первоначально следствие настаивало, что в 2011–2014 годах сотрудники «Седьмой студии» Серебренникова похитили бюджетные средства, выделенные на театральный проект «Платформа» и постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Но в итоге из окончательной редакции обвинения следствие исключило эпизод с хищением 2,3 млн руб., которые были выделены на «Сон в летнюю ночь».

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Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Суд арестовал квартиру, машину и счета Серебренникова, на которых было больше 35 тыс. руб., $4 тыс. и €60 тыс.

На судебный процесс по продлению ареста поддержать Серебренникова пришли артисты «Гоголь-центра», актрисы Чулпан Хаматова и Виктория Исакова, писатель Виктория Токарева, ранее подписавшие письмо в защиту режиссера. В августе этого года обращение в поддержку Серебренникова подписали 175 деятелей культуры. Несколько из них согласились выступить поручителями режиссера, в частности директор Большого театра Владимир Урин, народные артисты России Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, а также сценарист и критик Авдотья Смирнова и многие другие.​

Попытка дистанцироваться

Подача гражданского иска о взыскании суммы ущерба — это обычная, формальная процедура, когда следствие уже определило пострадавшую сторону, сообщил юрист Александр Молохов, ранее представлявший Минкультуры в судебных процессах.

Подача искового заявления Минкультуры против Серебренникова — это попытка ведомства полностью отстраниться от скандального дела, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. «Первопричина же — в общем законодательном регулировании финансирования сферы театральной деятельности, — сказал он. — Кирилл Серебренников прямо заявил, что без обналичивания получаемых денег просто невозможно поставить ни один спектакль, а эта процедура крайне неурегулированна, и все это крайне сложно осуществлять в соответствии с существующим законодательством». Ведомство же не хочет, чтобы критику системы финансирования театральной деятельности можно было отнести на счет Минкультуры, поэтому всячески пытается отстраниться от дела — с помощью подачи иска, считает Салин.

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Минкультуры, подавая иск, выражает лояльность силовым структурам и тем органам, которые проводят расследование, считает политолог Алексей Макаркин. «Возникает парадоксальная ситуация: еще нет судебного решения, и суд может решить, что средства были израсходованы по назначению, а Минкультуры уже просит взыскать большую сумму», — говорит политолог. По его мнению, ведомство таким образом открещивается и дистанцируется и от режиссера Серебренникова.

Вряд ли приговор Серебренникову по «делу «Седьмой студии» будет вынесен до президентских выборов — такой скандальный вопрос, «чувствительный для деятелей культуры», ни к чему выносить на обсуждение в период президентской кампании, уверен политолог Александр Ивахник.

Авторы: Дмитрий Серков, Ольга Агеева, Евгения Кузнецова.
Теги: продление ареста , «Седьмая студия» , дело Серебренникова
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