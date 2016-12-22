Чулпан Хаматова и Виктория Исакова пришли на суд по делу Серебренникова

Заместитель художественного руководителя театра «Современник» Чулпан Хаматова и ее коллега, актриса театра и кино Виктория Исакова пришли на заседание Басманного районного суда в Москве, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова, передает РБК. В зале также находится сценарист Виктория Токарева.
Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении на три месяца домашнего ареста обвиняемому в хищениях режиссеру Кириллу Серебренникову. Ранее более 60 деятелей культуры попросили суд выпустить Серебренникова из-под домашнего ареста по их поручительству. Среди поручившихся за режиссера его коллеги Марк Захаров и Александр Ширвиндт, певец и депутат Иосиф Кобзон, народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, скульптор Зураб Церетели, рэпер Oxxxymiron и многие другие.
«Пусть суд разбирается, прав он или нет, а мы просили, чтобы его пускали на репетиции, чтобы до того, как суд примет окончательное решение, дали возможность художнику закончить свою работу», — говорил в октябре 2017 года РБК Иосиф Кобзон.
Накануне суд продлил домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и экс-главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой до 19 апреля. Еще одна фигурантка уголовного дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова — скрылась от следствия и находится в международном розыске.