Вирусологи объяснили, почему сейчас начался подъем заболеваемости гриппом

Рост заболеваемости гриппом в этом году по сравнению с предыдущим объясняется тем, что в 2021 году россияне активно использовали средства защиты от коронавируса, что повлияло и на распространение вируса гриппа. Но при этом охват вакцинации от гриппа в пошлом году был меньше, отмечают опрошенные РБК специалисты.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК указал на то, что у всех заболеваний из группы ОРВИ есть сезонность. В этом году статистика по гриппу намного хуже по сравнению с прошлыми годами из-за того, что в период пандемии россияне активно использовали средства профилактики, маски и перчатки.

«Мы использовали очень много средств неспецифический профилактики ОРВИ в связи с COVID-19. Мы все узнали такое слово самоизоляция, мы все добросовестно носили средства индивидуальной защиты. И было довольно-таки много самой СOVID-19. Поэтому в прошлом году у нас было гриппа и других ОРВИ меньше. Параллельно с этим в прошлом году был гораздо меньше охват вакцинации от гриппа. Статистики официальной по этому году о вакцинации от гриппа. Меня нет, и вряд ли она появится в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, можно говорить о том, что уровень вакцинации относительно невысокий, количество людей с именной прослойкой за эти годы снизилось, и поэтому мы видим серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа в частности», — объяснил он сложности со статистическим ростом заболеваемости.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК отметил, что вирус гриппа способен быстро меняться. «Он [вирус] возвращается, потому что он меняется. Вот геном вируса SARS-COV-2 одна большая флешка, а мы с вами hard disk. И вот эта флешка — это одна история, она меняется по своим законам, а вирус гриппа — это восемь маленьких флешек. И вот бывает так, что одним штамм обменивается с другим штаммом одной флешкой, на которой информация про поверхностный белок, который присоединяется. Вот одна из флешек кодирует белок, который садится на рецептор слизистой оболочки человека. И вот за счет такой рекомбинации, перетасовки может быстро поменяться тот штамм который будет доминировать штамм в сезоне такого года. И на этот белок у популяции не было иммунитета», — описывает он ситуацию.

По словам Аграновского, ничего неожиданного в росте заболеваемости гриппом в этом году нет — вирус регулярно появляется в популяции, особенно если в ней невелика доля имеющих иммунитет.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах. Среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах. В Петербурге из-за быстрого распространения гриппа вводят масочный режим в больницах и социальных учреждениях. 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что оперативный штаб принял решение использовать схемы тестирования на COVID-19 для выявления гриппа. По ее словам, в России необходимо начать тестирование на грипп у всех людей с проявлениями ОРВИ.