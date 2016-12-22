TripAdvisor назвал самые популярные достопримечательности 2018 года

В первую пятерку вошли римский Колизей, музеи Ватикана, статуя Свободы в Нью-Йорке, музей Лувра и Эйфелева башня в Париже

Колизей в Риме (Фото: Stefano Rellandini / Reuters)

Самой популярной достопримечательностью в мире в 2018 году стал римский Колизей. Об этом сообщает TripAdvisor со ссылкой на данные бронирования туристов.

Следом идут музеи Ватикана в Риме, статуя Свободы в Нью-Йорке, музей Лувра и Эйфелева башня в Париже. В десятку самых популярных достопримечательностей также вошли Базилика Саграда-Фамилия в Барселоне, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Стоунхендж в британском Эймсбери, Версальский дворец и канал Гранде в Венеции.

По словам представителя TripAdvisor Молли Берк, интерес туристов к самым знаковым достопримечательностям мира только растет. «Мы видим путешественников, исследующих широкий спектр возможностей, включая специальный доступ или отказ от туров для самостоятельного изучения достопримечательностей», — заявила Берк.

В 2017 году музеи Ватикана возглавляли рейтинг самых популярных достопримечательностей мира по версии TripAdvisor. На втором месте расположился город Чикаго с его водными круизами, тройку замыкал римский Колизей. В список также входили Базилика Саграда-Фамилия, Эйфелева башня, киностудия Warner Bros. в Калифорнии, небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, достопримечательности на венецианских островах — Мурано, Бурано и Торчелло, а также в итальянском городе Тоскана.

Сбербанк 14 декабря назвал наиболее популярные направления у россиян для внутреннего туризма в 2018 году, в их число вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, Новосибирск и Казань. В свою очередь, Крым вошел в топ-5 мест, куда россияне планируют отправиться на новогодние праздники, сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов. По данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, республика с начала года приняла 6,4 млн туристов — это рекордный показатель за весь постсоветский период.