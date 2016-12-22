Сбербанк оценил расходы россиян на поездки по России

В январе—октябре 2018 года россияне потратили в туристических и деловых поездках по стране 756,4 млрд руб. Темпы роста рынка внутреннего туризма оказались выше прошлогодних в связи с проведением чемпионата мира по футболу

Фото: Иван Шитов / ТАСС

Россияне потратили за первые десять месяцев 2018 года на поездки внутри страны 756,4 млрд руб. К такому выводу пришли эксперты Сбербанка, которые проанализировали траты россиян в поездках (пресс-релиз есть у РБК).

По оценкам аналитиков кредитной организации, объем рынка внутреннего туризма по итогам года в целом увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Ускорение роста более чем в два раза в Сбербанке объясняют проведением в России чемпионата мира по футболу. Болельщики-россияне, поехавшие на матчи в другие регионы, потратили там порядка 40 млрд руб.

Другим фактором, повлиявшим на увеличение темпов роста рынка внутреннего туризма, стала устойчивый рост популярности среди россиян путешествий по стране. В 2018 году общее число таких поездок, по прогнозу Сбербанка, превысит 99 млн​.

«Туристическая активность ожидаемо зависит от сезона. В июле — августе текущего года совершалось более 11 млн поездок ежемесячно, а в феврале — лишь около 5 млн», — уточнили в Сбербанке.

Лидерами по привлекательности для внутреннего туризма среди регионов стали:

Москва;

Московская область;

Краснодарский край;

Санкт-Петербург.

По данным Сбербанка, 30 регионов России получают от внутреннего туризма больше, чем их жители тратят на него. Лидерами среди них являются Краснодарский край и Санкт-Петербург. В Москве же чистый доход от туризма оказался мал, поскольку жители столицы тратят за пределами своего региона столько же, сколько туристы оставляют в Москве.

Также по итогам исследования стали ясны четкие предпочтения по направлениям путешествий у туристов разного возраста. Молодежь от 16 до 25 лет предпочитает поездки в крупные города, такие как Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань. Краснодарский край и Сочи выбирают граждане старше 30 лет.

В начале декабря глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о новогодних туристических предпочтениях россиян. По его словам, лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Последний впервые попал в топ-5 туристических направлений россиян на Новый год.