Крым впервые попал в топ-5 новогодних туристических направлений россиян

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям», что Крым впервые вошел в топ-5 мест, куда россияне собираются поехать на новогодние праздники, в список также вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодарский и Ставропольский края. В то же время в компании «Интурист» отметили, что популярные заграничные направления многим оказались «не по карману».

«Прежде всего это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя», — прокомментировал глава Ростуризма включение полуострова в список.

Он отметил, что средняя стоимость авиабилетов в Крым по сравнению с прошлым годом упала на 39% и подчеркнул, что туристический поток в этом регионе в 2018-ом вырос на 30% — с начала года туда приехали 6,3 млн человек.

Президент Российского союза Юрий Барзыкин заявил, что средняя цена посещения Крыма в новогодние праздники составит от 20 тыс. руб.

По словам Сафонова, рейтинг составили после анализа бронирования авиабилетов. Так, на Москву пришлось 17,2% продаж, на Сочи — 13,1%, на Симферополь — 6%.

В пресс-службе компании «Интурист» сообщили, что спрос на поездки в Сочи в новогодний сезон вырос почти на треть. «Рост связан с тем, что традиционные выездные направления, например, горнолыжная Франция и Австрия, а также пляжные Таиланд и Вьетнам, многим не по карману», — заявили газете в «Интуристе».