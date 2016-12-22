В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период

С начала года в Крыму отдохнули более 6,4 млн туристов, что является рекордным показателем за весь постсоветский период. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сообщает сайт ведомства.
«На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», — сказал Волченко. По его словам, предыдущий максимум был достигнут в 2012 году, когда полуостров посетили 6,1 млн туристов.
Как уточнил Волченко, показатель текущего года превысил результаты аналогичного периода 2017 года на 28%. При этом 1,044 млн туристов в 2018 году прибыли через границу с Украиной, что на 16% больше, чем за весь 2017 год.
В начале сентября стало известно, что трафик по Крымскому мосту, движение по которому открыли в мае, превысил показатель паромной переправы за весь 2017 год. За 2017 год на паромах было перевезено 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов, при этом с мая по начало сентября 2018 года по мосту проехали почти 2,288 млн машин.
Движение легковых автомобилей по мосту в Крым было открыто 16 мая, движение грузовиков — 1 октября.