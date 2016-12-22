Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран

Ранее в Госдепе рекомендовали американским туристам пересмотреть свои поездки в Россию. В ведомстве отмечали, что это связано из-за рисков для граждан США, посещающих Крым и Северный Кавказ

Турист рассматривает сувениры в Измайловском Кремле в Москве (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам рекомендовалось пересмотреть, отныне в ведомстве советуют гражданам «проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и необоснованном применении местных законов». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Также туристам из США рекомендуют не посещать северокавказские республики, включая Чечню, «из-за терроризма и риска беспорядков», а также Крым «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей». В случае, если поездка все же состоится, американцам рекомендовано следить за местными СМИ, быть бдительными в популярных у западных туристов местах и всегда иметь при себе документы.

В январе Госдепартамент опубликовал список всех стран мира, разделенных на четыре группы. Россия вошла в третью категорию, к которой отнесены страны, поездки в которые следует пересмотреть. Помимо России, в эту группу вошли Нигер, Нигерия, Чад, Турция, Пакистан.

К четвертой группе отнесены страны, в которые Госдеп не рекомендует ездить — речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене, КНДР, Иране. Во второй группе стран, в которых, как считают власти США, необходимо проявлять повышенную осторожность, относится Алжир, Бельгия, Украина, Дания, Франция. К первой группе отнесены большинство скандинавских и прибалтийских стран.

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон в беседе с РБК сообщала, что Госдеп рекомендовал американским туристам не ездить в Россию из-за того, что их защита является «самой главной задачей» ведомства. Она также указала на риски посещения Северного Кавказа и Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские власти хотят скрыть от граждан, что в России к ним никто не испытывает «ненависти или негативных эмоций». «Если граждане США будут массово приезжать в Россию, то своими глазами смогут увидеть, что ничего из того, чем их обычно пугают американские официальные лица, нет и в помине», — отмечала она.