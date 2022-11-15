МИД: РФ выясняет обстоятельства гибели на Украине осужденного в России студента из Замбии

МИД проверит гибель на Украине осужденного в России студента из Замбии

Власти Замбии накануне сообщили о гибели в конфликте своего гражданина — студента, отбывавшего наказание в России за хранение наркотиков. Глава МИД страны попросил Москву объяснить, как молодой человек оказался на Украине

Михаил Богданов (Фото: МИД РФ / Global Look Press )

Москва выясняет обстоятельства гибели на Украине осужденного в России студента из Замбии, заявил замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Были контакты в Лусаке у нашего посольства; выясняем, конечно, все обстоятельства», — заверил замминистра (цитата по «РИА Новости»).

14 ноября МИД Замбии сообщил, что 23-летний уроженец страны Натан Ньиренда, который сначала учился в Москве, а затем отбывал наказание в столичной тюрьме, погиб на Украине.

По словам министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, Ньиренда учился в МИФИ. В апреле 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за хранение наркотиков. 22 сентября заключенный погиб в боевых действиях на Украине, и его останки доставили в Ростов-на-Дону, чтобы отправить в Замбию.

Какубо попросил, чтобы российская сторона объяснила, как гражданин Замбии оказался на Украине.

В сентябре в Сети появилось видео, где некий мужчина, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, вербует в ЧВК Вагнера лиц, одетых в форму заключенных. Вскоре сам Пригожин, который прежде отрицал связь с вооруженным формированием, рассказал, что действительно в 2014 году создал группу, впоследствии названную ЧВК Вагнера.

Предприниматель так прокомментировал вербовку заключенных на Украину: «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте России попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в спецоперации.