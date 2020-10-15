Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября

Патологоанатомы рассказали о последствиях COVID-19, Роспотребнадзор рекомендовал не пользоваться наличными, сын Трампа переболел коронавирусом, Меркель выступила против локдауна — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,326 млн человек (плюс 13 868 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,9 тыс. человек (плюс 244 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — не менее трех часов, поэтому в период пандемии лучше использовать безналичные платежи, рекомендовал Роспотребнадзор.

Магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора и если не будет большого роста числа заболевших COVID-19, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о замене пожилых учителей тьюторами вызвало споры среди экспертов, профсоюзов и самих учителей — они разошлись во мнении относительно того, окажет ли это влияние на качество образования.

Роспотребнадзор назвал способ снизить риск заражения COVID-19 на треть: регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией на 36%. Эта процедура может помочь защититься и от других инфекционных заболеваний, например, холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.

Патологоанатомы рассказали о влиянии COVID-19 на органы человека: в первую очередь коронавирус поражает легкие, вызывая массивный отек. Причиной летального исхода часто является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 38 млн человек, из них более 1,08 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 38,44 млн человек, в том числе 1,09 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,23 млн), на третьем — Бразилия (более 5,14 млн), на четвертом — Россия, на пятое место вышла Аргентина (931 тыс.), сместив с него Колумбию (930 тыс.).

У Германии нет безграничных возможностей, и ее экономика не готова к повторению ограничений, которые власти вынуждены были ввести весной из-за распространения коронавируса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В Венесуэле начинаются испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, в клинических исследованиях участвуют 2 тыс. добровольцев. Также президент отметил, что в Венесуэлу скоро прибудут «несколько тысяч доз вакцины из Китая».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом одновременно с главой государства и его женой Меланьей. Подросток перенес заражение бессимптомно.