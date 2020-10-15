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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября

Патологоанатомы рассказали о последствиях COVID-19, Роспотребнадзор рекомендовал не пользоваться наличными, сын Трампа переболел коронавирусом, Меркель выступила против локдауна — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,326 млн человек (плюс 13 868 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,9 тыс. человек (плюс 244 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — не менее трех часов, поэтому в период пандемии лучше использовать безналичные платежи, рекомендовал Роспотребнадзор.
  • Магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора и если не будет большого роста числа заболевших COVID-19, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о замене пожилых учителей тьюторами вызвало споры среди экспертов, профсоюзов и самих учителей — они разошлись во мнении относительно того, окажет ли это влияние на качество образования.

  • Роспотребнадзор назвал способ снизить риск заражения COVID-19 на треть: регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией на 36%. Эта процедура может помочь защититься и от других инфекционных заболеваний, например, холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.
  • Патологоанатомы рассказали о влиянии COVID-19 на органы человека: в первую очередь коронавирус поражает легкие, вызывая массивный отек. Причиной летального исхода часто является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 38 млн человек, из них более 1,08 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 38,44 млн человек, в том числе 1,09 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,23 млн), на третьем — Бразилия (более 5,14 млн), на четвертом — Россия, на пятое место вышла Аргентина (931 тыс.), сместив с него Колумбию (930 тыс.).
  • У Германии нет безграничных возможностей, и ее экономика не готова к повторению ограничений, которые власти вынуждены были ввести весной из-за распространения коронавируса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
  • В Венесуэле начинаются испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, в клинических исследованиях участвуют 2 тыс. добровольцев. Также президент отметил, что в Венесуэлу скоро прибудут «несколько тысяч доз вакцины из Китая».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом одновременно с главой государства и его женой Меланьей. Подросток перенес заражение бессимптомно.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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