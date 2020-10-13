В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в мире

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Второй волны пандемии COVID-19 в мире нет. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала Ницан.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время есть страны, где фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, а также страны, где идет их снижение.

Во вторник, 13 октября ВОЗ сообщила, что за прошедшую неделю (с 5 по 11 октября) количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось более чем на 2,2 млн. Согласно данным организации, это рекордный показатель за все время пандемии.