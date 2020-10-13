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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в мире

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Второй волны пандемии COVID-19 в мире нет. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала Ницан.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время есть страны, где фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, а также страны, где идет их снижение.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 октября
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Во вторник, 13 октября ВОЗ сообщила, что за прошедшую неделю (с 5 по 11 октября) количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось более чем на 2,2 млн. Согласно данным организации, это рекордный показатель за все время пандемии.

Всего, по данным ВОЗ, с января 2020 года коронавирусом в мире заразились 37,6 млн человек, из них более 1 млн умерли. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в США — 7,6 млн, Индии — 7,12 млн, Бразилии — 5,1 млн и России — 1,3 млн, указывает ВОЗ.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

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В России продолжает увеличиваться число ежедневно выявляемых случаев. Как сообщал оперативный штаб, за прошедшие сутки в стране заболели коронавирусной инфекцией более 13,8 тыс. человек. Это число превышает максимальные показатели весны.

Накануне в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10–20 дней, а число выявляемых случаев заражения в стране не будет превышать 17–18 тыс. за сутки. При этом врач-инфекционист Валерий Безносенко прогнозировал, что количество заболевших коронавирусом в ближайшие два месяца не уменьшится.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус ВОЗ пандемия COVID-19
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