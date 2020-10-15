ВШЭ переведет лекции в онлайн из-за COVID-19

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 Высшая школа экономики переведет все лекции в онлайн-формат. Об этом сообщается на сайте вуза.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции c 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов», — говорится в сообщении.

Занятия в традиционном формате учащиеся смогут посещать не больше трех дней в неделю. Ограничения коснутся всех кампусов университета.

Материал дополняется.