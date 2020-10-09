Минкультуры исключило запрет на продажу билетов зрителям старше 65 лет

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В министерстве культуры опровергли сообщения об ограничении продажи билетов в театр зрителям старше 65 лет.

«Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало. Министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина», — ответили РБК в пресс-службе Минкульта.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минкульте сообщили, что в ведомство приняло решение запретить продажу билетов в театр зрителям старше 65 лет.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал РБК, что билеты продаются только онлайн, но «зрителям старше 65 лет билеты будет приобрести нельзя».

«На основании указа мэра, мы закрыли кассу, и билеты теперь можно приобрести только онлайн. Зрителям старше 65 лет билеты будет приобрести нельзя, сейчас не разрешается людям пожилым ходить в театр. Они должны сами понимать, что их здоровье важнее спектакля. Ходят проверки от Роспотребнадзора, и если в зале есть зрители старше 65, то делают замечание и просят их, чтобы не ходили», — пояснил он.