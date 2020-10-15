Общество , 15 окт, 08:10
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Совфед разъяснит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция»
Несколько комитетов Совета Федерации работают над юридическим определением новых мер и ограничений, появившихся из-за коронавируса, а также рамок их возможного использования, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.
По словам Матвиенко, речь идет о необходимости законодательно разъяснить такие понятия, как «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция».
«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — пояснила Матвиенко.
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