Совфед разъяснит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Несколько комитетов Совета Федерации работают над юридическим определением новых мер и ограничений, появившихся из-за коронавируса, а также рамок их возможного использования, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

По словам Матвиенко, речь идет о необходимости законодательно разъяснить такие понятия, как «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция».

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — пояснила Матвиенко.

Материал дополняется.