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В Совфеде предложили закрепить в законодательстве понятие «самоизоляция»

Сенаторы хотят прописать понятие и определить ситуации, когда вводится режим, его порядок и полномочия регионов. В Совфеде считают, что введение поправок одновременно с объявлением мер угрожало бы жизни и здоровью россиян
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Парламентарии намерены прописать в законодательстве определение самоизоляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предложения комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Изменения сенаторы предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, планируется прописать ситуации, в которых устанавливается такой режим и его порядок, определить полномочия глав регионов.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», — пояснила агентству первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С 29 марта в Московской области и с 30 марта в столице начал действовать режим самоизоляции. Такие меры предусматривают, что гражданам запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Исключение составили поездки на работу при невозможности работать удаленно, походы в аптеку и магазин, выгул собак, обращение за экстренной медицинской помощью.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Затем режим самоизоляции начали вводить и в других регионах России. За нарушение карантина для граждан предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. руб. по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье за несоблюдение самоизоляции могут оштрафовать на 4–5 тыс. руб.

С 12 мая в России завершились нерабочие дни, однако власти столицы и Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: самоизоляция, коронавирус, Совет Федерации
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