В Совфеде предложили закрепить в законодательстве понятие «самоизоляция»
Парламентарии намерены прописать в законодательстве определение самоизоляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предложения комитета Совфеда по конституционному законодательству.
Изменения сенаторы предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, планируется прописать ситуации, в которых устанавливается такой режим и его порядок, определить полномочия глав регионов.
«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», — пояснила агентству первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
С 29 марта в Московской области и с 30 марта в столице начал действовать режим самоизоляции. Такие меры предусматривают, что гражданам запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Исключение составили поездки на работу при невозможности работать удаленно, походы в аптеку и магазин, выгул собак, обращение за экстренной медицинской помощью.