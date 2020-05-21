В Совфеде предложили закрепить в законодательстве понятие «самоизоляция»

Сенаторы хотят прописать понятие и определить ситуации, когда вводится режим, его порядок и полномочия регионов. В Совфеде считают, что введение поправок одновременно с объявлением мер угрожало бы жизни и здоровью россиян

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Парламентарии намерены прописать в законодательстве определение самоизоляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предложения комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Изменения сенаторы предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, планируется прописать ситуации, в которых устанавливается такой режим и его порядок, определить полномочия глав регионов.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», — пояснила агентству первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

С 29 марта в Московской области и с 30 марта в столице начал действовать режим самоизоляции. Такие меры предусматривают, что гражданам запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Исключение составили поездки на работу при невозможности работать удаленно, походы в аптеку и магазин, выгул собак, обращение за экстренной медицинской помощью.