Saudi Aramco сообщила о ЧП на своем предприятии

Saudi Aramco сообщила о ЧП на своем предприятии

В результате происшествия два человека погибли, еще двое пострадали. Подробности произошедшего компания не привела

На нефтеперерабатывающем заводе Sasref, принадлежащем саудовской государственной компании Saudi Aramco, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что некий инцидент произошел 13 октября во время ремонтных работ, но его подробности не уточняются. В результате два человека погибли, еще двое пострадали.

Sasref расположен в Джубайле на восточном побережье Саудовской Аравии, до сентября он был совместным предприятием Saudi Aramco и Royal Dutch Shell. 18 сентября саудовская компания выкупила долю Shell в 50% за $631 млн.

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