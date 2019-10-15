Общество , 15 окт, 17:20
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Saudi Aramco сообщила о ЧП на своем предприятии
В результате происшествия два человека погибли, еще двое пострадали. Подробности произошедшего компания не привела
На нефтеперерабатывающем заводе Sasref, принадлежащем саудовской государственной компании Saudi Aramco, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что некий инцидент произошел 13 октября во время ремонтных работ, но его подробности не уточняются. В результате два человека погибли, еще двое пострадали.
Sasref расположен в Джубайле на восточном побережье Саудовской Аравии, до сентября он был совместным предприятием Saudi Aramco и Royal Dutch Shell. 18 сентября саудовская компания выкупила долю Shell в 50% за $631 млн.
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