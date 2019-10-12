Журналистам показали атакованные дронами объекты в Саудовской Аравии

Поврежденную инфраструктуру на месторождении в Хурайсе продемонстрировали в преддверии визита в Саудовскую Аравию президента Владимира Путина. С точки зрения производительности нефтяной объект полностью восстановлен

Фото: Полина Химшиашвили / РБК

Группе российских журналистов, которые посетили нефтяные объекты Саудовской Аравии в преддверии визита в страну президента Владимира Путина, показали последствия атаки беспилотников на инфраструктуру Saudi Aramco. Об этом передает корреспондент РБК.

Журналистам рассказали, что в день атаки на месторождении была обычная смена — на объекте присутствовали только рабочие, а руководители приехали в течение нескольких часов после инцидента.

Последствия атаки дронов на месторождение Saudi Aramco в Хурайсе (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Рабочие грамотно провели эвакуацию и в том числе учли направление ветра, что важно при пожаре, сообщили журналистам на объекте. Справиться с возгоранием удалось за 4–5 часов.