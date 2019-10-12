Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Адвокат сообщил о связи помогавшего Джулиани выходца из СССР с Фирташем Политика, 13:29 Умер актер Роберт Форстер Общество, 13:13 Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72 Общество, 13:02 Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных Политика, 12:52 Российская теннисистка потерпела поражение в полуфинале турнира в Китае Спорт, 12:45 В центре Красноярска произошел пожар в жилом доме Общество, 12:38 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 12:32 Макрон заявил Трампу о необходимости прекратить операцию Турции в Сирии Политика, 12:29 Журналистам показали атакованные дронами объекты в Саудовской Аравии Общество, 12:16 Кенийский бегун первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов Спорт, 12:01 Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве Политика, 11:44 Свечников помог «Каролине» впервые в истории НХЛ стартовать с пяти побед Спорт, 11:32 Полицейские начали проверку из-за упавшего в метро Москвы пассажира Общество, 11:23 Один человек погиб из-за тайфуна в Японии Общество, 11:21
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
Журналистам показали атакованные дронами объекты в Саудовской Аравии
Поврежденную инфраструктуру на месторождении в Хурайсе продемонстрировали в преддверии визита в Саудовскую Аравию президента Владимира Путина. С точки зрения производительности нефтяной объект полностью восстановлен
Фото: Полина Химшиашвили / РБК

Группе российских журналистов, которые посетили нефтяные объекты Саудовской Аравии в преддверии визита в страну президента Владимира Путина, показали последствия атаки беспилотников на инфраструктуру Saudi Aramco. Об этом передает корреспондент РБК.

Журналистам рассказали, что в день атаки на месторождении была обычная смена — на объекте присутствовали только рабочие, а руководители приехали в течение нескольких часов после инцидента.

Последствия атаки дронов на месторождение Saudi Aramco в Хурайсе (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Рабочие грамотно провели эвакуацию и в том числе учли направление ветра, что важно при пожаре, сообщили журналистам на объекте. Справиться с возгоранием удалось за 4–5 часов.

Последствия атаки дронов на месторождение Saudi Aramco в Хурайсе (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Максимальная производительность на объекте в Хурайсе — 1,45 млн баррелей в день. В течение примерно недели со дня атаки инфраструктура месторождения была восстановлена.

Последствия атаки дронов на месторождение Saudi Aramco в Хурайсе (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Атака беспилотников на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco произошла 14 сентября — помимо Хурайса также пострадали объекты в Абкайке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США и страны ЕС обвинили в нападении Иран. Тегеран отверг все обвинения. Россия усомнилась в обоснованности претензий к Ирану. 

Восстановленная после атаки дронов колонна в Хурайсе (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 15 октября, это станет его первым визитом в страну с 2007 года. На следующий день российский президент отправится в ОАЭ.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артём Губенко
Теги: Saudi Aramco, дроны, объекты, фото
Материалы по теме
CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео
Общество
Saudi Aramco досрочно восстановила часть нефтедобычи после атаки дронов
Бизнес
Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter