Мантуров назвал сроки начала продаж автомобилей проекта «Кортеж»

Заключение коммерческих контрактов на покупку российских автомобилей Aurus (разработан в рамках проекта «Кортеж») начнется в сентябре, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

«Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне», — рассказал он.

Мантуров напомнил, что интерес к автомобилю уже выразили в ОАЭ. По словам министра, компания из этой страны заинтересована как в покупке Aurus, так и в продвижении этого проекта.

Глава Минпромторга отметил, что всего в 2019 году планируется поставить не более 120 автомобилей, более 50 из которых получит основной заказчик. При этом производить автомобили продолжают не только для продажи, но и для испытаний, добавил Мантуров.

«Для этих мероприятий требуется большое количество машин. Если честно, очень жалко видеть, когда их бьют нещадно на испытаниях, бьют не одну машину, а несколько десятков», — сказал министр.

Автомобили проекта «Кортеж» начали разрабатывать в 2013 году. Их созданием занимается Государственный научный центр «НАМИ». Первый лимузин из проекта — Aurus Senat — был использован на инаугурации президента России в мае. Кроме лимузина, в рамках проекта «Кортеж» планируют выпустить седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл, которые будут использовать для поездок и сопровождения первых лиц страны.