Шнуров извинился перед зрителями за отмену концерта «Ленинграда» в Москве

Шнуров извинился за отмену концерта «Ленинграда» в «Лужниках» и пообещал обратиться в суд, если организатор не вернет деньги за билеты «в разумный срок». Мероприятие отменено по независящим от организатора причинам, их не уточняли

Сергей Шнуров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров принес извинения зрителям за отмену концерта в «Лужниках» 16 сентября, которую организатор «Артлайф» объяснил независящими от него причинами.

В сообщении, поступившем в РБК, музыкант рассказал, что группа еще не получила оригинал официального уведомления об отмене концерта, однако, «судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться».

Шнуров пообещал принять «все доступные ему меры», чтобы организатор вернул все деньги за билеты. Если «Артлайф» не вернет деньги «в разумный срок», а также чтобы защитить репутацию, музыкант намерен обратиться в суд с «одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения», которую организатор уже перевел.

«Если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта «Артлайф», я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта, и в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — добавил Шнуров.

Об отмене концерта «Ленинграда» в «Лужниках» стало известно накануне. Билетный оператор Kassir.ru сообщил, что мероприятие не состоится «по причинам, независящим от организатора». Точных причин отмены билетный оператор не прояснил. Вернуть деньги за билеты можно до конца ноября, сообщили РБК в пресс-службе «Лужников». Организатор «Артлайф» удалил страницу о концерте «Ленинграда» со своего сайта.

9 августа у группы вышел клип на песню под названием «Нет **йне!», где на фоне Красной площади Шнуров поет о том, что «с [фигней] затеял бы борьбу», если бы был активным гражданином и не боялся, что «сильно огребет».

Концерт в «Лужниках» был единственным запланированным на ближайшее время выступлением «Ленинграда», последний крупный концерт группы прошел 10 сентября 2022 года. Предыдущий клип музыкантов вышел в апреле на песню «Принцип».

РБК обратился за комментарием к национальному билетному оператору Kassir.ru в связи с новым заявлением Шнурова.

Это не первый случай отмены концертов «Ленинграда» в России. В июле прошлого года за два дня до выступления на церемонии закрытия матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге группу заменили на «Танцы минус» и «Би-2».

Шнуров позже сказал, что концерты группы в Петербурге отменены из-за конфликта с губернатором города Александром Бегловым. Власти города в ответ заявили, что не получали запросов от «Ленинграда» по выступлению на городских площадках.

Тогда же Шнуров прокомментировал участившиеся случаи отмен выступлений других музыкантов: «Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить».

Весной музыкант опроверг появившиеся в Сети данные о его отъезде из России: «Могу ответить одним словом: «Не дождетесь».