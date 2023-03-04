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Шнуров словами «не дождетесь» ответил на данные об отъезде из России

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг данные об отъезде из России
Сергей Шнуров опроверг информацию о своем возможном отъезде из России. Также он отметил, что не владеет недвижимостью нигде, кроме Москвы и Петербурга
Лидер музыкальной группы &laquo;Ленинград&raquo; Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил РБК, что не собирается никуда уезжать из России.

«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России», — сказал Шнуров.

Ранее информация о его планируемом отъезде из страны появилась в телеграм-канале «ПУЛ». Там было сказано, что артист оформляет гражданство одной из европейских стран. По словам источника телеграм-канала, Шнуров владеет недвижимостью в Швейцарии и Израиле.

«У меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — заявил в ответ Шнуров.

С весны прошлого года Россию покинули ряд артистов, не согласных с проведением военной операции на Украине. В начале июля «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными, куда попали в том числе и выступавшие против спецоперации артисты. В Кремле в ответ заявили, что не слышали о списке запрещенных артистов.

Сергея Шнурова и группы «Ленинград» в списке нет. Шнуров не выступал публично против боевых действий на Украине.

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В прошлом году музыкант сообщил об отмене своих концертов в Санкт-Петербурге из-за «пикировки» с губернатором Александром Бегловым. В июле группа должна была выступить на церемонии закрытия матча за Суперкубок России в Петербурге, однако за два дня до мероприятия ее заменили на коллективы «Танцы минус» и «Би-2».

В пресс-службе администрации Беглова в ответ заявили, что не получали от артиста заявок на выступления на городских площадках.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Сергей Шнуров «Ленинград» эмиграция опровержение
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