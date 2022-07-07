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«Би-2» после отмен концертов выступят на матче за Суперкубок России

Ранее группа отменила несколько выступлений, в том числе отказавшись выступать под баннером Za президента». По данным «Фонтанки», изначально на Суперкубке должен был играть «Ленинград»
Шура (Александр Уман) и Лёва (Игорь Бортник)
Шура (Александр Уман) и Лёва (Игорь Бортник) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» закроет выступление группы «Би-2». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало в 19:00», — говорится на сайте РФС.

Кроме «Би-2» на закрытии матча выступит Александр Розенбаум.

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До начала матча выступят группа «Танцы минус» и певица МакSим. В перерыве матча споет Эдуард Хиль, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Ранее появился анонс, что на матче также должна была выступать группа «Ленинград», но затем выступление было отменено. Это, в частности, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. В середине февраля солист группы Сергей Шнуров выпустил клип, в котором раскритиковал действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

РБК обратился за комментариями к представителю группы «Ленинград» и в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга. Также РБК направил запрос в пресс-службу РФС.

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В конце апреля отменили концерт «Би-2» в Омске. Музыканты обвинили в срыве администрацию спорткомплекса «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации группы и не пускала зрителей в зал. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он пояснил, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования, а администрация сняла его. В «Би-2» объяснили, что черный кабинет вокруг сцены — часть декораций, которую устанавливают на всех концертах группы для «визуальной изоляции».

После этого инцидента группа перенесла летние концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. В группе сообщили, что выступления пройдут осенью. Также на 10 июня 2023 года передвинули концерт в Москве. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — заявили в группе.

РБК направил запрос представителям группы «Би-2».

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
При участии
Любовь Порываева
Би-2 группа «Ленинград» Суперкубок Футбол выступление Александр Розенбаум
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